Р едица български градове ще подкрепят инициативата на Европейската комисия „Ден без автомобили“. В тази връзка временно ще бъде променена организацията на движението в центъра на София.

Малко преди обяд ще започне велосипедно шествие, което ще премине по основни булеварди, а столичната полиция ще осигури охрана и постове за контрол и регулиране на движението, писа NOVA.

На този фон във Варна ще се проведе фестивал под надслов „Пеша фест". Той има за цел да насърчи спорта, културата и времето , прекарано сред природата.