И маме проблем с наемането на хора, призна заместник-кметът на Столична община в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева относно кризисната организация със сметосъбирането в кварталите „Люлин“ и „Красно село“, предаде БГНЕС.

„През този уикенд имахме проблеми – те бяха свързани с това, че ни липсват хора, които да започнат работа при нас. Знаете, че от гледна точка на техниката нещата вече изглеждат окей, но имаме проблеми с наемането на хора и това, че те примерно имат да спазват графици, смени, разболяват се и т.н.“, каза още заместник-кметът по екология на брифинг в понеделник сутрин. Тя обясни, че се случва така, че не може да бъде оползотворено количеството техника.

Бобчева благодари на всички доброволци, които и този уикенд се включиха в почистването на двата района.



