И зглеждат мъртви, но са живи. Така пловдивчани описват фрапиращата гледка със зависими от синтетичната дрога фентанил, която бавно, но сигурно превзема града под тепетата. Агресивното навлизане на наркотика, създаден преди повече от 60 години за чисто медицински цели, се наблюдава през последните няколко месеца.

Броят на жертвите му расте, зависимите също се множат. Изглежда по-страшно от епидемия. Ако в сериала „Живите мъртви“ зомбита преследват хората, то в града е пълно с опиянени от опасния наркотик на почти всеки ъгъл, застинали в странни пози часове наред, сякаш времето е спряло.

Фентанилът е „новото модерно“ както за дилърите, така и за наркозависимите. Важна подробност е, че е по-евтин и прониква в мозъка за секунди, както и че от килограм могат да се „сготвят“ 500 000 дози. Само два милиграма могат да спрат дишането и да доведат до фатален край за по-малко от 60 секунди. Над 90% от употребяващите опасния наркотик не знаят, че е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина, особено когато се смесва с други наркотици. Често дилърите правят „супермикс“, защото са невежи за рисковете на фентанила, за които зависимият не подозира. Взимайки по-голяма доза обаче, може да загуби живота си.

Цветът на фентанила може да варира - от бял (с висока концентрация) до кафяв в различни нюанси. Може да се среща като прах, течност, бучки или каша. И любимата част на дилърите - пристрастяването настъпва рекордно бързо. В крайна сметка, безопасна доза няма.

Освен това фентанилът няма мирис или вкус, което го прави почти невъзможен за откриване. Предозирането става за отрицателно време, като симптомите за това са забавено или спряло дишане, синкави устни или пръсти, безсъзнание, силно стеснени зеници, студена и влажна кожа. След прием ефектът настъпва за минута - максимум две, също като хероина. Времето на въздействие обаче е много пократко - до час. Още един плюс за шефовете на нелегалните лаборатории, тъй като зависимите ги търсят по няколко пъти на ден. Фентанилът предизвиква побърз цикъл на craving (желание за нова доза), което става непоносимо още в първия час след приема на микродозата. При спиране настъпва силен синдром на абстиненция, придружен с тревожност, болка, тремор, диария, тахикардия, инсомния, предупреждават специалисти. Само преди няколко дни в Пловдив бе реализирана спецакция, при която бе открит килограм фентанил. Стоката тръгнала от София и пристигнала в Пловдив с такси. Само за няколко месеца откритите количества минават 10 кг, достатъчни за 5 милиона дози.

В Пловдив може да си набавиш най-лесно фентанил чрез дилъри в "Столипиново", споделят зависими, пожелали анонимност. И въпреки акциите на полицията, бизнесът процъфтява, а гледките, които допреди година-две можеха да се видят само във Филаделфия и Лос Анджелис, вече са плашеща реалност под тепетата.

Опасният синтетичен наркотик е истинска бомба със закъснител, коментират притеснени родители. Темата с фентанила е сред водещите и в групите на майки в социалните мрежи. Едни разказват как децата им се прибрали стресирани и уплашени, защото видели зависим, замръзнал в характерна изкривена поза, а други споделят мнение, че една от мишените на дилърите със сигурност са учениците, като призовават за постоянно полицейско присъствие покрай училищата и ежедневни наркоакции по местата, за които има сведения, че се бърка и продава.

Грам фентанил струва 120 лв., съгласно Постановление №23 на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Разпределен на дози и продаван на улицата обаче, струва много по-скъпо. По непотвърдена информация дозата се търгува между 10 и 15 лв. Смесвайки ги с други наркотични вещества, дилърите вдигат тарифата, редуцират значително разходите с евтиния опиат, но изправят зависимите пред игра на руска рулетка, а полицията - пред голямо изпитание. 50 пъти по-силен от хероина и 100 пъти от морфина.

Фентанилът се използва при по-инвазивни хирургически операции или като обезболител при много тежки физически травми, но в контролирани безопасни дози, внимателно премерени от лекарите. Освен че намалява физическата болка, фентанилът може да създаде усещане за еуфория, да предизвика отделяне на допамин и подобни "хормони на щастието" като ендорфините. Но в по-големи количества страничните ефекти бързо могат да преминат в смъртоносни.

*Източник: Марица