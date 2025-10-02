П отоп в пловдивския квартал "Кючук Париж" след дъждовния ден. По думите на шофьори районът на Лукойл/Флавия вече се е превърнал море. Има над десет закъсали коли.

Водата е покрила асфалта, а по кадри се вижда, че е достига до праговете на вратите на колите.

"Трасето по ул. "Индустриална" е ужас (тази част, която месеци наред беше в ремонт). Вода до праговете на вратите на колите, а миризмата на фекалии е ужасна. Така при всеки дъжд ли ще е?", пита ядосан пловдивчанин.

Районният кмет Атанас Кунчев е взел отношение: "Предупредил съм ДЗЗД Екопроект още преди 1 месец. Миналата седмица отново поеха ангажимент да си изпратят тръбата. Извикана е Гражданска защита да им помогне за да се препомпи водата".

"Там е края на новия колектор и е затапен, преди дъждовете казаха, че тръбите са на 95% пълни, е вече са на 100%. Там, като най-ниска точка на колектора, водата от тях е започнала да излиза", обяснява ситуацията пловдивчанин.

Прогнозите за още дъжд, обаче, плашат жителите на Кючука. "Ремонтирани булеварди стават морета. Това само в Пловдив може да се случи", негодуват хората, писа marica.bg.