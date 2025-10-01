С лед дълга правна битка, продължила почти осем години, съдът окончателно се произнесе в полза на Столична община за премахването на незаконните конструкции в парк „Борисова градина“. Обектите, използвани от автокъща „Капитолия“ в последните години, вече не могат да останат на територията на общинския имот.

Проверка на Общинския строителен контрол още през 2017 г. установи незаконни постройки, а серия обжалвания и временно спиране на изпълнението забавиха процеса. Сега съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне обектите – принудително, ако собствениците не се съобразят доброволно.

„Борисовата градина е символ на София. Тя принадлежи на софиянци, а не на незаконни обекти. Ще отстоявам това право докрай“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.