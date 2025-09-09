У величението на заплатите на работещите в наземния градски транспорт не реши проблемите в дружествата, а само повиши разходите и натовари бюджета. Това каза пред „Телеграф“ кметът на София Васил Терзиев, а повод за повдигане на темата е стартът на предстоящите преговори за следващото повишение на заплатите, този път с 500 лева. Терзиев посочи, че към момента недостигът на водачи се запазва около 250-300 шофьори, наличните пък са преработени. Той отчете, че на фона на увеличението на възнагражденията има и ръст на болничните.

„Лошото е, че това, което казах пред Общинския съвет, се случва за мое най-голямо съжаление и това е едно от нещата, за които ми е неприятно да бъда пророк. Увеличението от тези 300 лева само ще добави много милиони към разходите, които ние и държавата трябва да плащаме, без да решим нито един от проблемите“, заяви той.

Попитан дали, ако не бъдат изпълнени исканията на синдикатите, няма да се повтори блокадата от лятото, Терзиев каза: „Надявам се да има разум. Аз не съм противник на високите възнаграждения, напротив. Аз искам всеки един зает в бюджетната сфера, а и извън нея да бъде много добре платен и да бъде високоефективен в това, което прави“, коментира той и посочи, че юрисконсултът при тях взима по-малко или колкото чистачка в системата на транспорта.

Тенденция

Кметът посочи, че също така се наблюдава и по-висок процент на неизпълнение на транспортната задача. „90% е, т.е. от всеки 1 милион километра, които са дадени като задача, за която общината иска да плати, са реализирани 900 хиляди поради липса на водачи, развалени превозни средства и редица други проблеми“, коментира Терзиев. Той изчисли, че с 45 милиона лева набъбва сметката през 2026 г., за да могат да изплащат това увеличение, а ако всичките искания бъдат изпълнени, това ще струва на общината над 200 милиона всяка година след 2027-а.

Бонуси

Според Терзиев предложението му да се дадат по 100 лева на всички в системата на транспорта и до 100% увеличение на бонуса за тези, които работят в автотранспорта и електротранспорта, щеше да позволи там, където има млади водачи, техници, сервизни работници да взимат значително повече от тези 300 лева.

„Млад водач би могъл да взима до 600-700 лева. Не е вярно, че при санкции им се отнемат бонусите. По-скоро се вижда как има шофьори, които правят по няколкостотин лева бонуси – четиристотин, петстотин. Целта обаче е да го изработиш, защото, ако си в болничен, не ти се плаща. А ние какво получихме? Ние получихме повече болнични срещу по-висока цена на услугата за града“, заяви той и добави, че ако в даден момент системата се счупи, ще се стигне до съкращаване на хора, и добави, че по-мотивираните хора, качествените пътища, закупуването на нови тролейбуси, метровлакчета струва пари и няма как да има различен резултат, при условие че постоянно се прави едно и също.