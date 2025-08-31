С офия е в паника! Жена обикаля улиците с ножове и чук. Според очевидци жената заплашва минувачите с убийство.

Оказва се, че само преди седмица жената е изписана от Държавната психиатрична болница в Нови Искър, където била настанена по прокурорско решение заради насилие над собствената си майка. По-късно майката е починала, а тя – отново е на свобода.

ВНИМАНИЕ: Агресивен питбул всява паника!

„От няколко дни ходи въоръжена и ни заплашва с убийство. Пазете се, мили хора!“, предупреждават минувачи в социалните мрежи. След сигнали са предприети стъпки жената да бъде върната за лечение.

Случаят разбуни социалните мрежи – едни изразяват съчувствие към тежкото ѝ състояние, други питат: „Къде са институциите, когато животът ни е в опасност?“

Столицата живее в страх, а въпросът остава открит – колко време обществото ще бъде беззащитно пред очевидно опасни хора?