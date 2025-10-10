Жителите на столичните квартали "Надежда" и "Връбница" излязоха на протест срещу изграждането на гето в района.

Ж ителите на столичните квартали "Надежда" и "Връбница" излязоха на протест в петък следобед, за да заявят, че не са съгласни с изграждането на мобилни жилища на булевард "Ломско шосе", в които да бъдат настанени изселените хора от "Захарна фабрика" и "Модерно предградие".

Множеството блокира движението на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и улица "Бели Дунав".

Хората са против предоставянето на имот от близо 52 000 кв.м за създаването на гето.

Протестиращите поставят въпроса: "Как общински имот, който е притежание на район "Връбница" от 2024 г. и е отреден за парк, сега се предвижда за настаняване? И защо кметът на "Връбница" през април т.г. е бил категорично против подобно настаняване, а сега подкрепя идеята?

В четвъртък Столичният общински съвет отхвърли предложението на кмета Васил Терзиев хора от "Модерно предградие" и "Захарна фабрика" да бъдат преместени в имот до метростанция "Ломско шосе", на който да бъдат поставени мобилни жилища, платени от Банката за развитие на Съвета на Европа, припомня stolica.bg.

От своя страна кметът на района Румен Костадинов заяви пред протестиращите, че предложението няма да бъде внесено отново.