М остът над река Струма в град Симитли ще бъде временно затворен заради планиран ремонт на железопътния прелез.

Строителните дейности са възложени от НКЖИ. Мостът ще бъде затворен за движение за всички видове моторни превозни средства.

Причината за временното затваряне е влошеното състояние на железопътния прелез, което налага извършване на неотложни ремонтни дейности с цел гарантиране безопасността на движението.

Периодът на затваряне ще бъде от днес (вторник) до 5 септември (петък) 2025 г.

Всички граждани и преминаващи да се съобразят с временната организация на движението и да използват алтернативни маршрути в посочения период.

През съоръжението няма да може да се преминава по никакъв повод. Ограничението важи и за специализираните автомобили на пожарната, полицията и Спешен център.

Владимир Симеонов