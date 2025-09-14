М ошеници точат лични данни и прибират парите ни с нова серия измами под формата на игра с подаръчни кутии, организирана уж от голяма верига за мебели с магазини у нас. За това предупреждават на сайта си от компанията.

За да получат подаръчна кутия, потребителите се приканват да въведат лични данни и да извършат плащане. От веригата призовават всички граждани да бъдат особено внимателни и да се информират от официалния сайт на компанията за всички актуални предложения, както и от безплатния телефон за връзка с клиенти.

Измамата се разпознава по няколко белега. Видеата са заснети в чужбина и хората в тях не говорят на български. Използвано е озвучаване с изкуствен интелект и гласовете звучат роботизирано. Линкът, на който ви приканват да кликнете, не води към официалния сайт на компанията. В коментарите под постовете хора с чужди имена ви уверяват на развален български, че не става дума за измама.

Това е поредната измама, с която се злоупотребява с името на компанията. „Телеграф“ писа за друг подобен случай, когато мошениците обещаваха в социалните мрежи подаръчна карта на стойност 1500 лева. За да я получат, хората бяха приканвани да въведат лични данни и адрес, след което да преминат на страница за плащане и да заплатят 4 лева.

От веригата дават няколко съвета как да разпознаем измамите. Така например трябва да търсим малки разлики в името на веригата, понеже мошениците често променят една буква или добавят допълнителни знаци. Друг съвет е в официалните страници на марки и медии да търсим синя отметка до името. Някои измамници могат да добавят фалшиви символи, изглеждащи като отметка за потвърждение, но върху тях не може да се кликне, както върху истинските.

София Симеонова