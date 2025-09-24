Ж ителите на гр. Бухово живеят в постоянен страх от свой съсед - мъж, диагностициран с параноидна шизофрения. Според тях той е непредсказуем и опасен. След редица сигнали към органите на реда психичноболният мъж днес (24 септември) отново беше задържан, а по-късно и хоспитализиран в психиатрична болница.

Трагедия, която разтърсва Бухово. Преди два месеца възрастна жена умира, след като е подпалена от свой съсед. Мъжът, диагностициран с параноидна шизофрения, е на свобода. Той поискал от жертвата си огънче, а после запалил пижамата ѝ. Жената получила тежки изгаряния и след двуседмично лечение починала.

Марин Иванов, син на жертвата: "Попитах "Майко, какво става?" И тя ми каза - "Веско ме запали, Веско лудия ме запали". Просто всички го знаем тук в Бухово като Веско лудия. И да, аз в този момент звъннах на 112, повиках полиция, повиках линейка и така нататък."

По случая започва досъдебно производство, но е прекратено заради установена невменяемост. Съседи на мъжа сигнализират компетентните органи, но действия няма.

Румяна Митрова, съсед: "Той е болен, шизофреник. Вече близо 27 години живее в блока. И нямаме никакво спасение. Отникъде не идва спасение. Със страх излизаме, със страх се прибираме. Не можем да си боклука да си изхвърлим."

Моника Ангелова: "Имаме страх да пуснем децата си да отидат в парка. Да се прибират сами от училище. Веско е навън. Веско си обикаля, а децата ни са вкъщи. Всекидневни са случаите. Той излиза от храстите, плаши жените."

Кметът на Бухово Тодор Димитров не намира механизъм за справяне с проблема.

Тодор Димитров, кмет на град Бухово: "Софийска районна прокуратура отказва да внесе предложения в Софийски районен съд за процедура по закона за здравето и по Наказателния кодекс, което подлежи лицето."

Николай Николаев, говорител на СРП: "След излъчването на вашия репортаж, ние веднага предприехме необходимите мерки. Гражданинът да не създава опасност за хората, да не ги притеснява. Към настоящия момент, същият е задържан и предстои внасяне на искане до СРС по реда за закона на здравето, така че той да бъде лекуван. Става въпрос за едно лице с повишена обществена опасност, но не мога да обърна внимание на това, че има системен проблем в лечението на психичноболни."

В отговор на наше запитване за отговорността за психичноболните от здравното министерство ни отговориха, че след изписване на пациент задължително трябва да бъде насочен към амбулаторен психиатър, който трябва да проследява състоянието му. Според д-р Веселин Герев обаче всички институции си прехвърлят топката.

Д-р Веселин Герев: "След като той има вече извършено едно тежко обществено опасно действие и представлява заплаха за всички жители на Бухово, би трябвало съдът първо да го настани в затвора с психоболница в Ловеч, тъй като и извършил тежко криминално деяние, там да си излежи присъдата, а не да прекратява в случая процедурата и да снема обвинението от него, защото той е невменяем."

Смърт, страх и недоверие в институциите – това е коментарът на жителите на гр. Бухово. Те искат само едно - сигурност.

