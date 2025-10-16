С амо 8 г. и половина затвор получи 17-годишният младеж, пребил до смърт жена в Перник. Престъплението е извършено умишлено по хулигански подбуди.

Подобна присъда може да бъде дадена за превеждане през граница или подпомагане на нелегални мигранти, провери „Телеграф“. Но според българските закони брутално убийство на невинен човек може да бъде наказано само със 102 месеца затвор.

Съдът призна за виновен подсъдимия Д.П., привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжна прокуратура – Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1-во, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК.

В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният Д.П. нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Перник.

Пострадалата Р.Х. била транспортирана в болница и приета в безсъзнание. Вследствие на побоя й били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Лечението й продължило до 20.09.2024 г., когато починала.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Д.П. за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.