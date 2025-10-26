Осъденият за сексуални престъпления Хадуш Кебату беше задържан в района на „Финсбъри Парк“ в Северен Лондон, два дни след като бил освободен по погрешка от затвора в Челмсфорд, съобщи BBC, цитирани vesti.bg.

Според полицията, той е арестуван по подозрение за незаконно пребиваване на свобода и ще бъде върнат в затвор в Лондон.

Кебату, осъден миналия месец за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и жена, е трябвало да бъде депортиран, но вместо това бил освободен заради грешка на затворническите власти.

Премиерът сър Киър Стармър увери, че депортацията ще бъде извършена, и подчерта, че тече разследване. "Трябва да се уверим, че това няма да се повтори“, заяви той.

Според очевидци арестът е протекъл спокойно. Полицията получила сигнал от гражданин в неделя сутринта и задържала Кебату 16 минути по-късно.

След освобождаването му в петък той бил засечен на видеозаписи в Челмсфорд, Хакни и Далстън, все още облечен в сив затворнически анцуг.

През юли арестът на Кебату предизвика протести в Епинг, където той живеел в хотел за търсещи убежище. Миналия месец съдът го осъди на 12 месеца затвор и наложи петгодишна заповед за предотвратяване на сексуално насилие.

След случая служител на затвора е временно отстранен, а на всички затвори е наредено да въведат допълнителни проверки преди освобождаване на затворници.

Според доклад на затворническата служба, между април 2024 и март 2025 г. 262 затворници са били пуснати по грешка – повече от два пъти спрямо предходната година.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг определи ареста като „огромно облекчение“ и потвърди, че Кебату ще бъде депортиран. Той добави, че ще бъде проведено пълно разследване на инцидента.

Бившият министър на правосъдието Алекс Чок и депутатът Мари Голдман призоваха за национално разследване, докато Найджъл Фараж заяви, че случаят показва „разпадането на някога надеждните институции на Обединеното кралство“.