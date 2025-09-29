С ръбската полиция арестува 11 души, обвинени в „подбуждане към омраза“ във Франция и Германия, включително чрез поставяне на свински глави близо до джамии и оскверняване на еврейски обекти.

Това съобщиха властите, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Групата от сръбски граждани е била обучена от друг заподозрян, „действащ по указания на чуждестранна разузнавателна служба“, който „в момента е в неизвестност“, се посочва в изявление на Министерството на вътрешните работи, без да се уточнява неговата националност.

„Тяхната цел е била също така да разпространяват идеи, които подкрепят и подбуждат към омраза, дискриминация и насилие на основата на различията“, се казва в изявлението.

В началото на септември пред джамии в Париж и околностите бяха открити девет свински глави, считани за нечисти в исляма. Това предизвика възмущение и тревога от нарастващата антимюсюлманска омраза, предаде АФП.

В края на април Мемориалът на Холокоста, три синагоги и един ресторант в Париж бяха осквернени със зелена боя.

Трима сърби бяха обвинени и вкарани в затвора във Франция в рамките на разследването.

Групата от 11 души ще бъде изправена пред прокуратурата по редица обвинения, включително расова дискриминация и шпионаж.

Арестите бяха извършени в сръбската столица Белград и Велика Плана, град на около 100 километра южно, в сътрудничество със службите за сигурност.