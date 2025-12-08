- Г-н Арсов, вие бяхте на представянето на новата методика за разследване на ПТП. Какви са основните моменти в нея и защо тя е важна за бъдещите дела?

- Аз не съм чел досегашна такава методика и има ли такава не зная, но това, което ми направи впечатление в методиката, представена тази седмица, е, че много задълбочено е разгледан проблемът как трябва да се разследва едно ПТП, разработена от хора, които се занимават с това нещо. Нивото, за което е предназначена тази методика, е за прокурори и следователи от Националната следствена служба. За съжаление, за самите разследващи полицаи, тези, които се явяват първи на местопроизшествие от Пътна полиция и пр., не са чак толкова детайлно описани действията им. Има доста детайли, но може още неща да се подобрят. Но защо е важно? Във всичките тези дела ние се сблъскваме, дали поради некомпетентност, дали поради умисъл, което го изключвам, но не напълно, дали поради други причини - с неправилно събрани факти и доказателства. После това дава повод на адвокатите на подсъдимите, довели до тези трагични последици, да търсят леки присъди, някой път дори оправдателни.

- Какво ви направи впечатление?

- В началото има една доста добре развита теоретична част, тъй като големите спорове са как да се класифицира дадено деяние. Дали е умишлено, с евентуален умисъл. Тъй като почти няма умишлени с пряк умисъл – тоест, когато даден човек желае да убие чрез автомобил друг човек - това са изключително редки случаи. Много често се случва да има евентуален умисъл. За съжаление чак последната година българската прокуратура започна да повдига такива обвинения и съответно българските съдилища започнаха да ги приемат. В мнозинството от случаите се приема, че тези произшествия са станали по непредпазливост, което за съжаление не отговаря на истината. Не може, когато един водач кара с многократно превишена скорост от разрешената, когато е употребил алкохол, когато не е спрял на червен светофар или на пешеходна пътека, да казваш, че това е по непредпазливост. Това си е категорично умишлено деяние - с евентуален умисъл. Тук в тази методика много ясно са разграничени отделните квалификации, точно как да трябва да се повдигне обвинението при даден случай. Разгледани са и квалифициращите обстоятелства - дали има употреба на алкохол, на наркотични и упойващи вещества, дали има превишена скорост и т.н. Също така има много добра база за разследване, дадени са много примери, включително съдебната практика каква е. Аз лично открих няколко пропуска, които ще изпратим допълнително писмено до главния прокурор и разработващите тази методика.

- Какви са тези пропуски?

- Едно от нещата, които явно се е наслагвало с годините, е следната хронология. При първоначалния оглед от местопроизшествието напред, до там, където е спрял автомобилът или се е установил, има изключително подробно описание как трябва да се заснемат размери, разстояния и т.н. Но за съжаление движението на автомобила преди тази точка - какъв е бил пътят, какви са били знаците - почти не е засегнат този въпрос, а това е от изключителна важност. Ние ако не знаем какво е било поведението на водача на автомобила преди пътнотранспортното произшествие, не може да се каже какъв е умисълът - дали е по непредпазливост, или има евентуален умисъл. Второто нещо, което би трябвало доста добре да бъде застъпено и да се разработи, това е пак при първоначалния оглед. Защо казвам, че този първоначален оглед е най- важен? Защото тогава се фиксират абсолютно всички доказателства и пропускайки едно доказателство - да не бъде фиксирано, да не бъде отразено, заснето, да не бъде определено местоположението му - след това това доказателство повече не може да бъде използвано. А понякога, както се казва, дребните камъчета обръщат колата и са важни за разследването и след това за обвинение и за присъда. Има изключително много нови съвременни методи, които са загатнати, но трябва да бъдат въведени, и то много скоро. Това са заснемане чрез GPS уреди, чрез специални фотоапарати, които също заснемат местоположение, след това цялото това нещо може в цифров вид да бъде предадено на съответните вещи лица и много лесно да бъде изготвена експертизата. Има уреди, с които може да се фиксира дали е имало добра видимост, дали е имало добра осветеност и пр. Има уреди, от които пак по електронен начин да се види какво е сцеплението на настилката и т.н. Трябва да се намери начин тези нови технологии задължително да се приложат тук. Това не значи, че трябва да отречем старите технологии, защото понякога, да речем, и най-новата техника дава проблеми. Тогава трябва да се мине стандартно с ролетката и пр.

- Дали обаче разследващите са технически обезпечени?

- По-скоро тук трябва да се търси техническо обезпечаване на съответните ОДМВР-та или РПУ-та. Аз винаги казвам, имах едно време един познат, който работеше по тежки ПТП към СДВР. Те имаха един бус, в който имаше каква ли не техника. Да, може би не е необходимо всички РПУ-та, които са не знам колко на територията на страната, но да речем 28-те ОДМВР и да речем за София да има по още един такъв бус с всякаква съвременна техника за мен е задължително. Според мен един такъв бус с техника не би бил повече от 300 000 лева. Така че има според мен средства и би могло това да бъде направено, за да тече разследването бързо и ефикасно, за да не може след това да се търсят начини как определени доказателства да не бъдат приети от съда, защото не са събрани както трябва и да не бъдат използвани за разкриване на обективната истина. Хубавото, че в тази методика всичко е подредено. Когато това бъде прието като нормативен документ, не могат вече определени длъжностни лица - дали ще са прокурори, дали ще са разследващи полицаи, дали ще са други, да кажат: „Ама тъй като аз не знаех, че трябва да снема еди какво си, аз не съм го направил“. Много често например се случва - не се снемат записи от околните камери, минава се време, изтича периодът, в който те се съхраняват и след месец казват“ да де, ама ние не сме знаели, че там има видеокамери, не сме видели“. Когато има методика, не могат длъжностните лица да не си изпълняват служебните задължения или ако не ги изпълняват, да може да им бъде търсена както административна, така и наказателна отговорност. Когато нямат такива строги нормативни документи, започват, знаем как работи българската съдебна система - по закон, но и по съвест, но те забравят закона и работят само по съвест и понякога съвестта им е много широка. Аз винаги давам пример със съдията от Районния съд Мирослав Петров, който не конфискува със свое съдебно решение автомобила на Нойзи и каза, че това било съобразно българската конституция. Но се оказа, че българският КС каза, че това е незаконосъобразно, но за него няма последици, защото те съдят по съвест, а не, както се казва, по закон и по съвест.

- Стана ясно, че катастрофиралите коли ще се обследват в т.нар. бяла стая.

- Това също е една техническа новост, която навлиза в последните години у нас. Има я вече в България и при много тежките ПТП това също може да даде отговор на много въпроси, тъй като в тази бяла стая се изследва самото МПС и обективността вече е много по-голяма. Не е там, в тъмнината, направена някаква снимка, която я се вижда, я не какви са щетите и колко са. Тук всичко може да се фиксира и след това не може да има съмнения бил ли е изправен автомобилът, спирачната му система работела ли е и т.н. Много често давам един друг случай от Шумен. Един младеж размазва две девойки с мерцедес, след което автомобилът изгаря на паркинга на полицейското управление. Както виновника, така и защитата му тогава твърдяха, че спирачките му били отказали, но вече не може да се провери дали това е така или не. Съдът казва няма доказателства и не можем да го осъдим. Не може да се прави мащабна скица, която да не е в мащаб. Не може да има пропуски в разследването. Не можеш ти да пуснеш товарния автомобил, който уби Сияна, на втория ден да бъде разтоварен. Как ще направиш следствен експеримент с автомобил, на който вече товарът му не е същият.

- Настоявахте за още лаборатории за проби на водачи, както и за закупуването на още камери. Какво ви обещаха управляващите?

- Неколкократно се срещахме с няколко от министрите на вътрешните работи, защото лабораториите са в техния ресор. Обещаха ни, че се работи по въпроса и много скоро се очакват още 3 лаборатории.

- Какво смятате за предложението 17-годишните да взимат шофьорска книжка?

- Не смятам, че 17-годишните са по-некомпетентни от нас 30-, 40- или 60-годишните. Проблемът при 17- годишните е, че обикновено има една групичка от тях, които имат големи възможности, по-скоро родителите им. Има ТikTok култура, при която ти трябва да се покажеш колко по-велик си от останалите деца и в последно време ако гледате катастрофите - аз съм ги класифицирал на няколко групи. Първото условие за катастрофа при смърт е превишена скорост, дали има алкохол и или наркотици, дали е минал на пешеходна, без да спре, лоши пътни условия и не на последно място - това са млади и неопитни водачи, които разполагат с мощни автомобили, не могат да ги контролират, не са научени по време на шофьорските курсове и стават почти винаги ПТП-та със смъртоносен край. Много прецизно трябва да бъде преценено може ли 17-ягодишните да бъдат участници в това движение. Все още при тях няма този разум, при тях е развито чувството, че са безсмъртни.

- На какъв етап е вашето дело?

- Аз давам и нашето дело като пример. Още на първия етап - по време на досъдебното производство, не са събрани всички доказателства. При нас от мястото на ПТП-то напред имаше абсолютно всичко събрано. Но от пешеходната пътека назад към бул. „Левски“ нямаше нито един размер, нищо. Това доведе и не само - до една експертиза, която не отговаря на обективната истина, отделно експертът многократно не направи истинска мащабна скица, нямаше оглед от страна на вещото лице. Той направи експертиза, без да отиде изобщо на място. Това за мен е недопустимо. Как ще правиш експертиза, без да си видял? И след хиляди наши искания те приеха да направят трета експертиза, която се оказва повторена от други вещи лица. Надяваме се те да си свършат работата професионално и да дадат цялата обективна истина, за да може съдът да издаде съответната присъда.

Тереза Тренева