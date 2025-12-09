С дружението на испаноговорящите журналисти връчи специално отличие на журналистката от „Телеграф“ и водеща на Телеграфно подкастът Михайлина Димитрова.

Грамотата се дава за единственото досега интервю в печатна медия на треньора на Левски Хулио Веласкес и за първия чуждоезичен епизод на Телеграфно подкастът. Той бе излъчен от Мадрид с биографа на цар Симеон, известния испански журналист Рамон Перес Маура. Материалите бяха отличени със специална номинация, тъй като в конкурса, който се състоя за 14-и път, засега няма категории за подкаст и спортни теми.

Това е второ отличие за „Телеграф“ от конкурса „Цветове и светове“ на сдружението след наградата от 2023 г.