Н овото попълнение на Локомотив София Джордън Айб сподели, че е много щастлив отново да играе в футбол на високо ниво. Бившият младежки национал на Англия разказа и за престоява си във Висшата лига. Бившият футболист на Ливърпул и Борнемут сподели, че е много щастлив от дадената му възможност отново да играе в професионален футбол. За краткия си престой у нас, той вече успял да разгледа и столицата ни.

„Посрещнаха ме много добре. Пристигнах миналата неделя и съм тук вече от седмица. Много е красиво. Успях да видя центъра на града. Много ми допадна и стадионът. Благодарен съм на Локомотив София, че ми предостави тази възможност“, сподели той пред NOVA.

Айб говори и за работата си с Юрген Клоп. „Не знаех много за него, когато дойде. Разбира се, бях наясно, че е бил в Бoрусия Дортмунд и после видях какво е постигнал там. Още като пристигна, ми даде много увереност. Все пак е постигал невероятни неща с голям европейски отбор. Даваше ми и много насоки какво да правя. Невероятно е с какви специалисти съм имал честта да работя”, каза още бившият играч на Ливърпул.

