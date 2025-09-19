Т рети пореден равен записаха в съперничеството си лидерът в класирането и претендент за титлата Левски и серийният шампион Лудогорец след нервно 0:0 в дербито от 9-ия кръг на Първа лига.

Сблъсъкът на „Герена” се превърна в иберийско надхитряне между двамата треньори – испанския на „сините” Хулио Веласкес и португалския на Лудогорец Руи Мота, който е на кантар да бъде освободен при каквато и да е следваща издънка.

Най-дискусионният момент в мача край Перловската река дойде в края на първото полувреме, когато ВАР отмени дузпа за Левски след рисков шпагат на шведа с косовска кръв от Лудогорец Едвин Куртулуш в краката на Радослав Кирилов на ръба на пеналтерията.

Така разликата на върха в класирането от 2 точки за домакините се запази, както и фючърсната интрига.