Изпълнителният директор на Локомотив София разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с ЦСКА 1948. Той заяви, че теренът на стадиона в „Надежда“ е в добро състояние и двата тима ще имат всички предпоставки да покажат добра игра.

„Очаквам да стане един интересен двубой и дано Локомотив да успее да се поздрави с трите точки. Всичко в отбора е наред. Момчетата тренират и се подготвят за този труден мач, който ни предстои. През паузата имахме възможност да се провеждат по-натоварващи двуразови тренировки. Надявам се момчетата да са подготвени на 100% за предстоящите срещи. Има настроение в отбора и това е радващо. Познаваме състава на ЦСКА 1948 и те определено са много опасен отбор.