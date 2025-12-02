А рда и Ботев Пловдив завършиха 0:0 в мач от 18-ия кръг на Първа лига, игран в Кърджали. Домакините бяха по-активни най-вече през второто полувреме, но така и не успяха да вкарат гол. Мачът бе по-специален за Ивелин Попов от Арда. Интересното бе, че в предишния мач между двата отбора през сезона, Попето още носеше екипа на "канарчетата" и бе изгонен при 0:5 на Колежа. След мача в класирането Арда и Ботев скачат с по една позиция напред. Те са съответно девети и десети с по 21 точки.

Лошата новина бе, чеТодор Неделев получи контузия в загрявката и бе заменен в стартовия състав от Самуел Калу.

В първите 10 минути Арда бе по-активният отбор на терена, без да стига до сериозни опасности пред вратата на Даниел Наумов. В 30-ата минута се стигна до първия точен удар в мача. Самуел Калу стреля от дистанция, но в близост до Анатолий Господинов, който изби в корнер. От последвалото статично положение Симеон Петров отправи неточен удар с глава.

Шест минути по-късно Бирсент Карагарен центрира от ъглов удар, а Джелал Хюсеинов засече с глава. Опитът му премина встрани от вратата на Наумов. Вратарят на "канарчетата" се размина с подаване в 38-ата минута. Патрик Луан не успя да стреля с глава, кълбото попадна в Андре Шиняшики, който стреля слабо и не затрудни стража на гостите.

В 54-ата минута домакините застрашиха вратата на Наумов с изстрел от дистанция, отправен от Лъчезар Котев. Опитът на полузащитника бе към десния ъгъл, но стражът на Ботев внимаваше и спаси. Две минути след това Густаво Каскардо центрира от десния фланг, а Луан стреля с глава. Наумов отново спаси, а след това Николай Минков извърши нарушение срещу Бирсент Карагарен в пеналтерията. Играчът на домакините обаче бе в засада и поради това не се стигна до дузпа.

Кърджалийци продължиха с натиска си и в 64-ата минута Наумов се намеси при изстрел на Светослав Ковачев към близкия ляв ъгъл. 15 минути по-късно вратарят на "жълто-черните" блесна с поредното си спасяване. Каскардо центрира, а Вячеслав Велев стреля с глава към горния десен ъгъл, но Наумов отрази опита му. Резервата Атанас Кабов отправи неточен удар в 87-ата минута, а Арда продължи да търси път към гола.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX