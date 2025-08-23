Ц СКА 1948 ще направи още един сериозен трансфер. За него анонсира спонсорът на "червените" Цветомир Найденов.

Отборът ще се подсили с германския централен защитник Андре Хофман. 32-годишният футболист пристига като свободен агент, след като през лятото напусна Фортуна Дюселдорф. Той прекара осем години в този клуб, като беше и капитан.

Хофман е играл още в Дуисбург и Хановер. Защитникът има 89 мача в елита на Германия, както и 170 двубоя във Втора Бундеслига.

"Опитният майстор", написа Цветомир Найденов в социалните мрежи, анонсирайки сделката.

В началото на седмицата ЦСКА 1948 анонсира привличането и на грузинския национал Лаша Двали.