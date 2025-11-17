Ц СКА проявява интерес към крилото Луис Фернандо, който е част от бразилския гранд Крузейро, твърди страницата Jornal da Bola 10, позовавайки се на информация от изданието Central da Toca, което следи всичко около 4-кратния първенец на Бразилия.

Луис Фернандо е на 20 години и играе именно в гарнитурата до 20 години на Крузейро, като до лятото е играл под наем в Маринга, който е част от третото ниво на бразилския футбол.

Интерес към него има от португалските Санта Клара и Лейшоеш, както и от клубове от Саудитска Арабия, като в Крузейро ще изберат между два варианта за трансфер. Първият е отдаване под наем, а вторият – свободен трансфер, но с процент при следваща продажба.

През този сезон Луис Фернандо има общо 3 гола и 2 асистенции в 11 мача от всички турнири.

Мениджърската агенция на родения през 2005 г. играч държи правата на настоящия футболист на Фратрия – Дидис Пита от Фратрия, както и на бившия капитан на Берое Жорди Говеа.