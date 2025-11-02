ЦСКА си свърши работата без много да се напъва

Ц СКА послуша "Мач Телеграф" и без много да се напъва записа четвърта поредна победа под ръководството на Христо Янев. "Армейците" удариха с 3:1 Монтана. Първите минути на срещата бяха шеметни. "Червените" създадоха положения като за два мача, а не за един.

Бруно Жордао се отпуши в 12-ата минута. Гостите шокиращо изравниха чрез Филип Ежике - Фичо в 35-ата минута, но Годой доведе нещата до очакват резултат с 2 попадения от дузпи. Гостите пък завършиха с 10 души заради червен картон на Соломон Джеймс.

С победата "армейците" събраха 19 точки и вече са 6-то място преди вечното дерби с Левски.