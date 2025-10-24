Ф ратрия загуби с 0:1 гостуването си на втория състав на ЦСКА в двубой от 13-ия кръг от Втора лига.

Единственото гол беше реализиран от Симеон Чатов три минути след почивката, а Фратрия дели второто място с Янтра, като двата тима са с по 28 точки.

ЦСКА II заема петата позиция в подреждането.

В друга среща от кръга Янтра се наложи с 2:1 след обрат срещу домакина Спартак Плевен. Петър Господинов изведе плевенчани напред още във втората минута, но попадения на Мартин райнов и Георги Димитров съответно в 76-ата и 90-ата минута осигуриха ценния успех за габровци.

Спартак е застрашен от изпадане на 15-та позиция.

По-късно днес лидерът Дунав Русе играе пред собствена публика срещу Спортист Своге.