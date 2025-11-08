Х алфът на Левски Георги Костадинов заяви, че тимът се е поддал на провокациите и на емоциите през второто полувреме в дербито с ЦСКА. Според него загубата ще е добър урок за тима.

"Първото полувреме беше много добро за нас. Тотално надиграхме противника, но не успяхме да си реализираме ситуациите. През второто полувреме се подадохме на емоциите и стана изнервен мач. Отбор като нашия не печели от това. На момент изпуснахме концентрация и това доведе до загубата. Това е добър урок за нас. Този мач ни показа, че трябва да работим още. Имаме страхотен треньор, отбор, но имаме още работа, за да може в такива мачове, в които противниковия отбор извършва много нарушения, да печелим. Изиграхме сериозни мачове. Може би се поддадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще видим къде сбъркахме. Това трябва да ни е обеца на ухото. Трябва здрава работа, за да продължим с победите“, каза Костадинов.

Именно той беше сред главните виновници за мелето в началото на второто полувреме.

