В елко Паунович ще има една задача през март, ако запази поста си на национален селекционер на Сърбия. И е свързана със звездата на Лудогорец Петър Станич. Първата повиквателна трябва да бъде за него. Така смятат медиите в западната ни съседка.

„Той отправи брутално послание към Паунович, който ще трябва да му обърне специално внимание. Станич унищожи емблематичния испански клуб Селта и е абсолютно най-заслужил за победата на Лудогорец с 3:2“, написа „Курир“. „Този сезон Петър Станич отбеляза осем гола в общо 24 мача и асистира за пет попадения, а в Лига Европа има пет попадения в пет срещи. Няма съмнение, че го очаква светло бъдеще“, допълва медията.

„Офанзивният халф на Лудогорец, Петър Станич изигра мача на кариерата си в Лига Европа. Той отбеляза три гола при победата с 3:2 срещу Селта. Той пристигна в България това лято и напълно оправда очакванията“, допълва „Мондо“. Тази медия пък припомни, че той е бил и в Цървена звезда, където не са му обърнали и грам внимание. „Той изигра само 16 мача за „червено-белите“ и отбеляза един гол за Купата на Сърбия.

Повече – в днешния брой на „Мач Телеграф“