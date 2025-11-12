34-годишният бразилски футболист Оскар е припаднал по време на рутинни медицински изследвания в Сао Пауло, съобщиха местните медии.

Инцидентът е станал в тренировъчния център „Бара Фунда“ поради сърдечни проблеми, след което бившият ас на Челси е бил откаран с линейка в болница „Айнщайн Израелита" в Сао Пауло. Той е настанен в интензивното отделение. Няма насрочена дата за изписване.

Оскар правил интервален тест на велоергометър, когато се почувствал зле, паднал на земята и останал в безсъзнание около две минути.

В клиниката му е направена диагностична катетеризация, а по-късно и ядрено-магнитен резонанс.

Медиите уточняват, че Оскар имал сърдечни проблеми от август месец насам. Тогава при преглед, за да се види дали има фрактура на прешлените, лекарите установили сърдечна аномалия. Впоследствие той получи разрешение да играе футбол, но настоящото припадане при натоварване може да обърне нещата в друга насока. С две думи Оскар да сложи край на кариерата си. Договорът му със Сао Пауло е до края на 2027 година.

Бразилецът игра в Челси от 2012 до 2017 година и записа 203 мача и 38 гола общо във всички турнири. Със "сините" спечели две титли на Англия, една купа на Лигата и веднъж Лига Европа. За националния отбор на Бразилия Оскар има 48 мача и 12 гола. През 2013 година със "селесао" триумфира с Купата на конфедерациите.