Леандро Годой се очертава като новата голова машина на ЦСКА. Аржентинецът вече има 10 попадения за „червените“, като последните 8 ги вкара в 4 мача по два. Той дублира попаденията си в срещите с Монтана (3:1), Ботев Пд (2:1), Спартак Вн (4:0) и Локомотив Пд (2:1). Нещо, което изключително рядко се случва, дори и при най-големите и доказани голмайстори. В историята на ЦСКА има само още двама играчи, които са стигали до 4 последователни мача, в които се разписват, като във всеки от тях попаденията да са поне две - легендата Петър Жеков и Ивайло Андонов.

Вълшебния стрелец е постигал това цели 3 пъти. Първият е в сезона, в който взима Златната обувка и става най-резултатният играч в клубните първенства в Европа – 1968/69. Тогава вкарва общо 10 гола при победи над Черноморец със 7:0, Ботев Вр 2:1, Славия 3:1 и Берое 7:1. На два пъти бележи хеттрик, а в другите два се разписва по два пъти.

