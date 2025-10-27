е хническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори след драматичната загуба с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица и призна, че отборът е изправен пред труден момент. Румънецът увери, че предстоят решения в клуба, но отказа да уточни дали това включва треньора Руи Мота. „Трябва да продължим напред. След два дни имаме мач за Купата, а програмата е натоварена. Да, далеч сме от първото място, но с повече работа и самочувствие можем да се върнем там. Всички трябва да даваме повече“, заяви Моци.

ЦСКА 1948 вкара 5 на Лудогорец (ВИДЕО)

По отношение на треньора той бе предпазлив: „Треньорът не е винаги виновен. Ще има някакви решения, но в момента не мога да кажа какви. Вярвахме му и затова сега не искам да коментирам повече. Ще разберете скоро.“ Въпреки тежката загуба, бившият защитник на Лудогорец показа увереност, че тимът ще се върне в борбата за титлата: „Ако не вярвах, нямаше да съм тук. Ще се борим до края и съм сигурен, че отново ще станем шампиони.“

Моци призна, че представянето до 71-ата минута, когато резултатът стана 5:1 за ЦСКА 1948, е било необичайно за Лудогорец: „Рядко се случва такова нещо. Играхме срещу силен съперник, но не започнахме мача както трябва. Реакцията дойде късно, иначе можеше да се стигне и до 5:5. Не търся вина в никого, нито в Чочев за пропуснатата дузпа. Важното е, че сто процента ще има някакви решения“, завърши Козмин Моци.

