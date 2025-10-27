Ц СКА 1948 победи шампиона Лудогорец, биейки го с 5:3 на наводнения терен в Бистрица. По този начин „червените“ са само на 3 точки от лидера Левски, докато Лудогорец е четвърти, на цели 9 пункта от „сините“. За отбелязване е и голът на Браян Собреро за 3:1, който беше вкаран от над 60 метра.

Още в първите секунди Мамаду Диало пробва дали Хендрк Бонман следи играта, биейки към него, но германският вратар спаси. Той обаче нямаше какво да направи в 3-ата минута, когато Мамаду Диало го прониза. Гашевич проби отляво, направи двойно с Елиас Франко и нахлу в наказателното поле, където подаде за Диало. Без напрежение мавританецът прати топката в мрежата на германеца. Девети гол за него от началото на сезона, с което той се изравни с Бертран Фурие на върха при голмайсторите.

Лудогорец обаче изравни бързо - още в 10-ата минута. Дерой Дуарте отне топката в средата на терена и веднага я даде на Текпетей. Ганаецът изстреля истински снаряд, а Димитър Шейтанов нямаше какво да стори – 1:1. Шоуто продължи и в 16-ата минута ЦСКА 1948 отново поведе. След центриране от корнер Хендрик Бонман не се намеси добре, Диниш Алмейда изби слабо, право на главата на Елиаш Франко, който я прати в мрежата на Лудогорец – 2:1. Лудогорец можеше бързо да изравни, като в 20-ата минута Кайо Видал си откри позиция за изстрел, но не уцели вратата.

В 40-ата минута ЦСКА 1948 стигна до трето попадение. То беше изключително красиво и беше дело на Браян Собреро. Аржентинецът получи топката от Елиас Франко и с удар зад центъра, от около 60 метра, прехвърли излезелия напред Хендрик Бонман – 3:1. „Браян Собреро, неземна класа“, написа веднага в социалните мрежи спонсорът на „червените“ Цветомир Найденов.

На почивката Руи Мота прибегна до отчаян ход, пускайки на терена Ивайло Чочев и Ерик Биле и вадейки от игра Филип Калоч и Йоел Андерсон. Това обаче не даде резултат и в 49-ата минута Елиас Франко майсторски се освободи от Оливие Вердон и стреля, топката обаче срещна напречната греда, близо до сглобката. Трагедията на Лудогорец стана пълна в 52-ата минута. Тогава автогол си вкара Оливие Вердон, който шокиращо прати топката в своята врата след удар с глава на Мамади Дуали – 4:1. Секунди след това ЦСКА 1948 можеше да вкара и пето попадение, когато Собреро се подигра на защитата на гостите, но в последния момент Недялков се намеси и изби.

След час игра Петър Станич можеше да върне едно попадение, но ударът му с глава не намери целта. В 70-ата минута резервата Станислав Иванов излезе на добра позиция, но също не бе акуратен. Само секунди след това резултатът стана още по-впечатляващ – 5:1. Точен този път беше Борислав Цонев, който залъга двама играчи на „орлите“ и с левия крак прати топката в мрежата на трагичния Хендрик Бонман. 13 минути преди края на срещата Марто Бойчев можеше да вкара и шесто попадение, но зрителите в Бистрица видяха чудо – Бонман спаси.

В 82-ата минута Андре Хофман си вкара комичен автогол, връщайки топката към Димитър Шейтанов, който не прецени добре ситуацията на мокрия терен и кълбото мина между краката му – 5:2. В 90-ата минута Ивайло Чочев вкара дежурния си гол с глава, връщайки „орлите“ в мача. Драмата обаче тепърва предстоеше, тъй като Медина игра детински с ръка и след намеса на ВАР шампионите получиха дузпа. Тя бе изпълнена от Ивайло Чочев, чийто удар обаче срещна напречната греда. Чочев успя да вкара четвърти гол след центриране от корнер, но за повече нямаше време.