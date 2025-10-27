Т реньорът Руи Мота каза, че няма мисъл за оставка след загубата с 4:5 за Лудогорец от ЦСКА 1948. Португалецът заяви, че винаги, когато отбор не върви, някой иска главата на някого. Мота не можа да си обясни защо „зелените“ са пуснали 5 гола в Бистрица от ЦСКА 1948. „Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове. Нещата не се развиха добре, всяка топка към нападателите им и стреляха, се превръщаше в попадение. Това е нещо, което няма как да се обясни“.

ЦСКА 1948 вкара 5 на Лудогорец (ВИДЕО)

„Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това ми бяха инструкциите. Те бяха силни в единоборствата, трябва да сме агресивни. Такова каквото е за нас, същото е и за тях. В различинте турнири са различни условия, трябва да се фокусираме напълно. Когато пуснахме гола след две минути, знаехме, че нещата не тръгват добре за нас“.

„Усещах на почивката, че можем да променим ситуацията. Реагирахме късно. Идеята ни беше през второто да вкараме ранен гол, да наваксаме и да погледнем към точките, но не се случи. Да, така е, когато си допуснал пет гола, сме направили немалко грешки“, анализира Мота. „Когато допуснеш пет гола, колкото не си допуснал за 11 мача, а сега за един, със сигурност това влияе. Трябва да се завърнем, да отговорим, да покажем игра, която се очаква от Лудогорец“.

„Когато не побеждаваш, е логично да има напрежение. Аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат добре, аз съм отговорен. Това е нормално, всеки иска главата на някого след подобна загуба“, завърши Мота на въпрос за виковете "Оставка".

