Т реньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за домакинството срещу Лудогорец от деветия кръг на Първа лига. Най-новото попълнение на „сините“ Акрам Бурас попадна в списъка, заемайки мястото на Карлос Охене в сравнение с победата срещу Ломотив София. Мачът с „орлите“ е тази вечер, 19 септември, от 20:30 часа.

Групата на Левски: Мартин Луков, Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир, Мазир Сула, Рилдо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов.