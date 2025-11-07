Т реньорът на Септември Младен Стоев, който осигурява прехода на поста между напусналия Стамен Белчев и идващия Славко Матич, не скри задоволството си не само от изразителната победа над Спартак (Варна), но най-вече от играта на тима.

"Изключително радостен съм от тази победа, защото през последните месеци доста страдахме. Колкото категоричен бе резултатът, толкова бе категорична и победата. Надиграхме тотално противника през първото полувреме. Имаше 15-20 минути след почивката, когато нещата не се получиха както трябва, но не се огънахме и вкарахме още два гола в края", бяха първите думи на треньора.

Септември изплува от "Коритото"

"Смея да твърдя, че имаме доста креативни футболисти. Бертран Фурие излиза на пиедестал за нашия тим, той материализираше усилията на целия отбор, днес се отличиха и други хора. Но заради движението на Бертран това отвори пространства за хората, които играят по крилата", обясни той различните голмайстори за столичния тим.

"Себастиян (б. а. - Уейд) имаше проблеми, пропусна и предния двубой. Матео Стаматов и Стоян Стоичков също имаха проблеми. Асен Чандъров е в Черно море. Предполагам след прекъсването Славко Матич ще застане официално начело на отбора. Той и сега е начело, но аз водя мачовете, защото той няма нужната документация", завърши Младен Стоев.