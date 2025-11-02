Н овият изпълнителен директор на ЦСКА Вангел Вангелов за пръв път застана пред журналистите, след като бе назначен на този пост. Той даде кратък коментар за победата с 3:1 над Монтана. „Изиграхме нелош мач, изпуснахме доста положения. Мисля, че ако продължаваме в този дух, ще имаме по-добри резултати. Разбира се, това е велик клуб. Тази отговорност е голяма. Докато съм тук, ще направя всичко, което мога ЦСКА да бъде на правилния път“, отсече той Вангелов.

„Аз съм тук да свърша работа. Надявам се всичко да е наред. Трябва да вдигна нивото на ЦСКА, но това е тема на дълъг разбор. Сега не е моментът. Ако искате, попитайте колегите за спортно-техническата част за мача. А за мен ще имаме време да поговорим по-дълго за плановете. Аз съм ги представил към собствениците, така че ви благодаря за днес“, добави днес

„Да, смятам, че мога да се справя със задачите. Щом съм приел предложението, смятам, че мога да се справя. Благодаря ви“, завърши Вангел Вангелов.