Б отев Враца и Монтана завършиха 0:0 в дербито на северозапада в последния мач от 19-я кръг в Първа лига. Двубоят бе избистрен с битка и много картони, един от тях дори червен. В класирането врачани са девети с 24 точки. Монтана е на 14-та позиция с 15.

В четвъртата минута домакините стигнаха до първата си добра възможност. Радослав Цонев центрира отдясно, Кристиян Малинов засече с глава, но Васил Симеонов се намеси и изби. В 11-ата минута врачани имаха нов шанс. Ромееш Ивей центрира отдясно, Кристиян Малинов се размина с топката, тя бе върната в наказателното поле, Ради Цонев шутира, но бе блокиран. В 36-ата минута гредата спря Ботев Враца. Радослав Цонев центрира прецизно от корнер и качи топката на главата на Мартин Петков, който нацели рамката на вратата.

Първият по-сериозен шанс през втората част се откри пред домакините. В 53-ата минута Радослав Цонев получи от Кристиян Малинов, след което стреля от дистанция, но над вратата. Четири минути след това врачани отново се разминаха с попадение. Милен Стоев бе най-съобразителен в наказателното, за да засече с глава центриране от корнер, но стреля на сантиметри покрай вратата.

В 70-ата минута Монтана остана с десет души. При единоборство в средата Важебах Сакор застъпи Радослав Цонев и получи жълт картон, който бе втори за него, и бе изгонен. В 79-ата минута Владислав Найденов получи отдясно, центрира към наказателното поле, Иван Горанов отклони за Мартин Смоленски, а той прати топката в мрежата, но голът не бе признат заради засада.

