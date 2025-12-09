Т реньорът на Ботев Враца Тодор Симов говори след равенството 0:0 при домакинството на Монтана. Той сподели, че отборът му е трябвало да бъде по-настоятелен пред и около наказателното поле. "Не бих казал, че е справедлив резултатът. Монтана изигра организирано мача. Ние изпитваме трудности, когато отборът е добре прибран. Ако бяхме вкарали гол в някоя от първите ситуации, мачът щеше да отиде в друга посока", започна Симов.

Нули в дербито на Северозапада

"В такъв мач и подходът на Монтана червеният картон не даде предимство за нашия отбор. Може би трябваше да сме по-настоятелни пред и около наказателното поле. Там не ни достига точното позициониране и точния момент, в който да си в наказателното поле".

"Като видите състава има двама футболисти, които са от миналия сезон. Има и момент, в който футболистите трябва да се обиграят. Аз съм максималист и футболистите искат да печелят всеки мач. Техните качества предразполага да търсим победата".

"Доста различни са мачовете за Купата. Най-важно е да се възстановим физически и психологически. Момчетата са ядосани след такива мачове, в които не са успели да вкарат гол. Надявам се да направим празник за футбола срещу Добруджа и ако можем, да ги отстраним", завърши Симов.

