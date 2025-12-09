П омощник треньорът на Монтана – Илиян Памуков, коментира равенството на своя тим срещу Ботев Враца в дербито между двата тима от 19-ия кръг на Първа Лига.

Нули в дербито на Северозапада

„Дойдохме тук с изграден план, който момчетата изпълниха добре. Всичко вървеше добре до 75-ата минута, когато трябваше да прекрояваме състава и да променяме схемата на игра. Опитахме се да ограничим центриранията от фланга. Всичко вървеше по план, имахме своите възможности. Чакахме своите моменти. Знаехме как те ще играят, не ни изненадаха с нищо. До самия край не се отказахме да гоним трите точки, въпреки че бяхме с човек по-малко. Искам да благодаря на момчетата за себераздаването и сърцатата игра“, сподели Памуков.

