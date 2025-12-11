Краят на есенния сезон донесе неочаквана радост в лагера на Левски – мачовете от последния кръг буквално се играха под мотото „Всички сме за Левски“. Победата на Черно море над ЦСКА, равенството на Добруджа в Бистрица и хиксът на Славия в Разград, позволиха на „сините“ отново да влязат в ролята на основен фаворит за шампионската титла. Загубата от Славия бе набързо забравена и оптимизмът отново се настани на „Герена“. Сега Левски и Хулио Веласкес са изправени пред няколко проблема, които на пръв поглед изглеждат напълно в реда на нещата за който и да е отбор. Но в случая може да окажат много отрицателно влияние и напрактика да лишат Левски от триумф за титлата.

1.Бразилците Рилдо и Лима

Каква ще е съдбата на двамата „кариоки“, които откровено се провалиха през есенния сезон е важен момент от селекцията на „сините“. Засега нещата вървят към раздяла с Лима. Неговият договор изтича през лятото и няма нито една причина той да бъде подновен. Левски се опитва да го продаде сега, за да му вземе каквито и да е пари. Той обаче не иска да си ходи, защото ситуацията му харесва – дори и като смъртна резерва, получава нелоша заплата. Така проблемът остава за „сините“, които няма да могат да освободят пари за заплата на някой, който би бил много по-полезен. Рилдо все още не е загубил напълно доверието на треньорите. Очаква се да му бъде даден шанс да направи добра зимна подготовка и нов опит да се адаптира в състава. Футболист с безспорни качества и с много тежък характер, способен да „издъни“ решаващ мач, както бе срещу Славия.

2.Новият договор на Кристиян Димитров

Кристиян Димитров е основополагащ футболист в схемата на Хулио Веласкес. Испанецът започва състава с него, защото той се доближава до представите за модерен бранител – има перфектно заставане, физически силен, включва се много добре в атака. Той обаче се дърпа за нов договор и не може да бъде обвиняван за това. Той е на възраст, в която може да направи последно десет с приличен трансфер в чужбина. Каквато е целта на всеки нормален наш футболист. Ако на „Герена“ наистина са решили да повторят историята с Анди Краев, то това ще е сериозен удар по Хулио Веласкес. Или ще трябва да се намери качествен заместник на тази позиция. А това през зимния пазар е твърде нелека задача. Евентуалната липса на Димитров ще разруши цялата структура на отбраната на Левски. Отделна тема е, че Веласкес за първи път ще се сблъска с типично български футболен абсурд – да даваш заплата на футболист и да не му позволяваш да играе!

