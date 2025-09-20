Р еконструкцията на стадион „Българска армия“ върви с пълна сила и напредва по план. Последните кадри от строежа, публикувани от vbSky в YouTube, разкриват важни етапи от дейностите по модернизацията.

Сред акцентите е подготовката за монтаж на едно от новите електронни табла, което ще бъде позиционирано между секторите „Б“ и „В“. За целта вече е издигнато временно скеле, а във видеото ясно личат и подпорните елементи, които ще държат конструкцията към козирката.

В допълнение, всички бетонни панели на сектор „А“ са вече поставени, което показва, че работата по основните структурни елементи на стадиона напредва стабилно.

