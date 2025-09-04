С лавия си спомни за една от най-големите си легенди Александър Шаламанов. Днес се навършват 84 години от неговото рождение.

"Днес се навършват 84 години от раждането на незабравимият Александър Шаламанов-Шами! Той е един от най-универсалните родни спортисти оставили запомняща се диря. Като десен краен бранител на белите е трикратен носител на купата на България за 1963, 1964, 1966 г. През 1967 г. става национален вицешампион, а през 1964, 1965, 1966, 1970 и 1973 г. е бронзов медалист в първенството. За Славия изиграва 262 шампионатни мача и реализира 2 гола в периода 1962-1974 г. Записва рекордните за клуба 21 мача в европейските турнири, автор е и на 1 гол. Част от тима на Славия осъществил знаменития поход в евротурнирите през сезон 1966/67, когато е достигнат рекордния полуфинал за КНК. В периода 1983-1985 г. е старши треньор в любимия си клуб.

Футболист №1 на България за 1963 г. и 1966 г. Изключително коректен в действията си на терена, независимо, че е защитник. Обявен е за спортсмен №1 през 1967 и 1973 г.

В А националния отбор има 42 мача (3 пъти капитан), Б отбор-1, олимпийски отбор-6, младежки-3, юношески-4 срещи. Титуляр в селекцията на трикольорите на световните първенства по футбол в Англия-1966 и Мексико-1970 г.

Големия си спортен талант демонстрира и като скиор. Многократен републикански шампион и медалист в слалома, участник и на зимните олимпийски игри през 1960 г. в Скуо Вали в САЩ.

Голям спортист и човек! Истински спортсмен, земен и скромен! Това е нашият Шами-пример за поколенията🤍

Винаги ще пазим жив спомена за Александър Шаламанов, поклон, написаха от Славия.