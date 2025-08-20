Л егендата на Левски Стефан Аладжов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща с АЗ Алкмаар. Той е на мнение, че „сините“ са способни да вземат аванс в София, който може да се окаже ключов. Бившият ляв бранител се е изправял срещу недирландския тим през 1980 година, когато "сините" играят с АЗ в Европа и отпадат с общ резултат 1:6.

„Очаквам да стане един много здрав сблъсък. Мисля, че Левски има шансове да вземе аванс в първата среща. Холандските отбори са класни. Със сигурност ще е труден двубой. Няма да е леко, но трябва да вярваме. Нидерландия ражда добри футболисти. Мисля, че въпреки това може да ги преборим. Лошото е, че Левски трудно вкарва голове. Често това се случва и в последните минути", започна Аладжата.

"За съжаление не успяхме да победим във Враца и завършихме 0:0 с Ботев, но дано сега е различно. Вярвам, че ще бъде така. Момчетата на Веласкес трябва да играят освободено и да се възползват от грешките на противника. Левски играе добре в защита. Дано сега успеем да вкараме един ранен гол, който да даде допълнително самочувствие на играчите на Левски. АЗ Алкмаар играе на скорост. За тях няма голямо значение дали са домакини или гости. Те се придържат към един основен стил на игра. В София Левски трябва да спечели! Ако това се случи, съм сигурен, че може да продължим към основната фаза на Лига на конференциите. Дори един гол аванс ще е от огромно значение. Трябва въпреки всичко да сме внимателни. Публиката отново ще е зад отбора. Виждаме, че стадионът се изкупува за минути. Феновете винаги са чакали с нетърпение тези мачове и сега го демонстрират за пореден път. Те ще вдъхновят Левски допълнително. Стадионът ще се пръска по шевовете. Честно казано мислех, че и предишните мачове можеха да се играят на „Васил Левски“. Феновете щяха да напълнят трибуните и в тях. Това вече мина и трябва да се гледа към предстоящите срещи. Дай Боже Левски да вземе аванс и да победи!“, заяви Аладжов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX