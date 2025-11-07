Ф утболистът на Локо Пд Парвизджон Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан. Той и неговите съотборници ще премерят сили с Tимор-Лесте в квалификация за Купата на Азия. Двубоят ще се проведе в град Дарвин, Австралия на 18 ноември.
Справка в интернет показва, че разстоянието между Пловдив и Дарвин е 14 600 километра в посока. Така отиването до Австралия и връщането в Пловдив означава, че Умарбаев ще пропътува близо 30 000 километра в следващите дни. Любопитно е, че обиколката на света е 39 940 638 километра.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE