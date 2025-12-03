Б ългария ще приеме Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г., реши Изпълнитeлният комитeт на УЕФА на свое заседание, посветено на избора на домакини за предстоящи турнири. Страната ни беше кандидатствала и за първенството при юношите до 17 години, но в крайна сметка получи доверието за шампионата в по-горната възрастова група.

Като потенциални домакини на мачовете БФC е посочил градовете Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, които разполагат със стадиони и инфраструктура, отговарящи на изискванията на УЕФА за провеждане на турнира.

България има опит в домакинството на подобни форуми. През 2015 г. страната ни беше организатор на Европейското първенство до 17 години. Мачовете тогава се играха в Бургас, Стара Загора, Сливен и Созопол, а на финала на стадион „Лазур“ във Бургас Франция разгроми Германия с 4:1 пред близо 15 000 зрители.

Предстоящото първенство през 2028 г. ще даде нов шанс България да се утвърди като надежден партньор на УЕФА и да представи развитието на футболната инфраструктура в страната.