Успехът с 7:0 над Септември е най-убедителният за Левски от началото на сезона. Почти сигурно може да се прогнозира, че до неговият край „сините“ няма да победят никого толкова категорично. Това е повод да проверим срещу кого и с какви резултати Левски е постигал най-изразителните си шампионатни победи през годините.
„Сините“ са единственият отбор, който откакто има първенства винаги е бил участник в най-високата възможна футболна дивизия в България. От 1937 година насам до последната им жертва – Септември, Локомотив Пд е отборът, срещу когото те са записвали най-често рекордната си победа за сезона. Точно 10 пъти този върхов успех е регистриран срещу „смърфовете“. Веднага след това се нарежда Локомотив Сф, като „червено-черните“ 7 пъти са били противникът, който е изяждал най-големия бой от „сините“.
