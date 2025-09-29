Д енят 29 септември ще остане в спомените на феновете на ЦСКА и Левски като един от най-хубавите в новата история на двата български гранда.

На този ден през 2005 г. ЦСКА и Левски записаха паметните победи съответно над Байер Леверкузен и Оксер.

„Червените“ надвиха Байер Леверкузен с 1:0 в реванша между двата тима от първия кръг на квалификациите за Купата на УЕФА и с общ резултат 2:0 влизат в групите на турнира.

„Сините“ победиха Оксер у дома със същия резултат в реванш от същия кръг на Купата на УЕФА и също влязоха в групите с общ резултат 2:2 заради гола на чужд терен от първата среща.

Навръх 20-ата годишнина от триумфа, двата клуба припомниха на феновете си за едни от най-големите успехи в новата си история.

Ето какво написаха от ЦСКА за мача с Байер Леверкузен на стадион „Българска армия“:

„Днес се навършват 20 години от паметната победа на ЦСКА срещу Байер Леверкузен!

На 29 септември 2005 година армейците, водени от Миодраг Йешич, излизат в решителен реванш срещу германския гранд.

Двата отбора се борят за място в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА, като ЦСКА има аванс от един гол след първия мач.

В 67-ата минута, след асистенция на Христо Янев, Мурад Хидиуед реализира единственото попадение в срещата – гол, който класира "червените" директно в групите на турнира!“.

Ето и какво написаха от Левски за мача с Оксер на „Георги Аспарухов“:

„Един мач, от който започна всичко...

29 септември 2005 година, във врящия котел „Георги Аспарухов“, бе повален един от най-силните френски отбори „Оксер с незабравимия гол на Милан Коприваров. Това даде началото на "Синята приказка", а останалото е история...“