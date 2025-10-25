Т реньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо заяви, че не обръща внимание на думите на звездата на Барселона Ламин Ямал преди първото дерби между двата тима през този сезон. Ел Класико е утре от 17.15 ч. Ямал предизвика скандал, като заяви, че от Реал „крадат и се оплакват“,

„Достатъчно важен мач е, има много неща, за които трябва да мислим... и това е, което ни вълнува най-много за утре. Няма да навлизам в подробности за това. Има много изявления от хора от Барселона и не мога да ги анализирам всичките“, каза Алонсо, попитан за Ямал.

Той трябваше да отговаря на въпроси за Ямал още два пъти, но беше дипломатичен и в двата случая: „Мисля само как да сме подготвени за мача. Трябва да сме готови да играем на най-високо ниво.“

Предстоящото дерби с Барселона ще е първото за Алонсо като треньор на Реал.

„Всяко Ел Класико е специално, така е от много години. Това е първото за сезона и за новия ни проект. Имаме нужда от стадиона и от енергията на хората за големите мачове и специалните моменти“, допълни Алонсо.