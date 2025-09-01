Б айерн Мюнхен и Челси са договорили за втори път трансфера на Николас Джаксън в германския шампион. Преди няколко дни двата клуба си стиснаха ръцете за наем на сенегалеца на стойност 15 милиона евро и опция за евентуалното му закупуване срещу още 65 милиона евро. Лондончани обаче в последния момент блокираха трансфера. Днес Байерн и Челси отново подновиха разговорите и според последните информации отново са стигнали до споразумение. Според Фабрицио Романо наемът е за 16,5 милиона евро, а новият елемент е, че в договора опцията за закупуване вече е задължителна за Байерн през следващото лято.

Мат Уоу от “Дейли Телеграф” доуточнява, че през следващото лято Байерн е задължен да плати още 65 милиона евро. Така общата стойност на трансфера ще достигне 81,5 милиона евро. Според Флориан Плетенберг въпросната клауза ще се активира при определен брой изиграни мачове от сенегалеца.

Джаксън вече се е споразумял с Байерн за 5-годишен договор.