С поред немския спортен вестник Bild, през 2022 г. Салихамиджич (бивш спортен директор на Байерн) се е срещнал в Мадрид с Иван де ла Пеня, за да подпишат с Гави и Ламин Ямал.

Баварският отбор не е могъл да вземе Ламин от Барса до 2023 г. и е убедил семейството да се премести в Германия, когато той навърши 16 години, в замяна на 5 милиона евро. По средата на операцията топагентът Жорже Мендеш е придобил правата на играча и всяко споразумение за неговото напускане е било нарушено.

Ламин Ямал дебютира за Барса преди да навърши 16 години и това промени решението му да напусне отбора на Барса и реши, че най-доброто е да остане.