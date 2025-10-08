Ф абио Сейшас, директор „Комуникации“ на Бразилската футболна конфедерация, обяви, че националният отбор няма планове да играе срещу руския национален отбор през 2026 година

„Този ​​мач е изключен, защото вече имаме насрочени приятелски мачове с европейски отбори на стадиони в САЩ за март и юни следващата година, които ще бъдат част от подготовката за Световното първенство. Мач с руския национален отбор е невъзможен“, цитира Sport24 думите на Сейшас.

Длъжностното лице отбеляза, че в момента не се водят преговори между Бразилската футболна конфедерация и РФС.

Руският национален отбор и местните клубове са отстранени от ФИФА и УЕФА от международни състезания от февруари 2022 година, когато Мжсква обяви начало на "специална военна операция" и нахлу вероломно в Украйна. В момента тимът на вечно военнизираната страна агресорка, от която България е страдала най-много в своята история, има уговорени мачове само с отбори от държави, които са отявлени врагове на световната цивилизация като Иран (на 10 октомври във Волгоград), или от такива с крайно леви комунистически режими като Боливия (14 октомври), Перу (12 ноември) и Чили (15 ноември).