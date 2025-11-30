Челси и Арсенал не излъчиха победител в лондонското дерби от 13-ия кръг на Висшата лига, завършвайки 1:1 на „Стамфорд Бридж“. Домакините играха с човек по-малко повече от 50 минути, но не се дадоха на лидера в класирането. Така разликата между двата тима се запази - 6 преднина в полза на „артилеристите“. Челси обаче отстъпи второто място на Манчестър Сити, който в събота победи Лийдс и е на пет точки зад Арсенал.

Мачът започна с много динамика и опасни ситуации и пред двете врати. В 35-ата минута дойде най-важният момент. Мойсес Кайседо влезе много остро в краката на Микел Мерино. Реферът Антъни Тейлър бе привикан от ВАР да прегледа отново ситуацията и това доведе до червен картон на дефанзивния халф на домакините.

Няколко минути след подновяването на играта през втората част Челси изненадващо поведе. След центриране от корнер централният бранител на домакините Трево Чалоба с глава успя да прати топката в далечния ъгъл на вратата за 1:0. По този начин Челси наказа Арсенал с любимото оръжие на тима, а именно статичните положения.

След час игра мениджърът на гостите Микел Артета пусна в игра Мартин Йодегор и Нони Мадуеке в опит да внесе повече креативност и скорост в своя отбор. Само минута по-късно Букайо Сака се справи с двама противници на фланга и центрира с левия крак, а Микел Мерино от няколко метра с глава прати топката в мрежата на Санчес за 1:1. До края ново попадение не падна и двата лондонски съперника взеха по точка.